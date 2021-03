Alternatieve Avondvierdaagse in Dieren

DIEREN – De organisatie van de Stichting Avondvierdaagse Dieren heeft besloten dat de vierdaagse, die zou plaatsvinden van 17 tot en met 20 mei, niet doorgaat. Als alternatief worden er nu wandelroutes aangeboden, die individueel of in een groepje gelopen kunnen worden.

De organisatie van de Dierense vierdaagse heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten en overlegd met de gemeente en terreinbeheerders. Samen is besloten om, als alternatief voor het wandelevenement, routes aan te bieden die individueel of als groepje gelopen kunnen worden tussen 1 mei en 30 juni.

Normaal kunnen er tijdens de vierdaagse afstanden gelopen worden van 5 of 10 kilometer. Dit jaar worden er ook routes uitgezet van 7,5, 12,5 en 15 kilometer Door in totaal 20 routes te maken, hoopt de organisatie op een betere spreiding van de drukte in de bosgebieden. Daarom is er ook een langer tijdsvak waarin de wandelingen gelopen kunnen worden en gaan zeker de langere afstanden wat dieper het bos in.

De organisatie wil met het toevoegen va de 7,5 kilometer lange route ouders tegemoet komen die met kinderen lopen waar 5 kilometer te kort maar 10 kilometer net te veel voor is. Ouders met wat oudere kinderen of de hogere klassen van de basisschool kunnen nu ook kiezen voor een route van 12,5 of zelfs 15 kilometer. Scholen zouden de routes ook bijvoorbeeld kunnen lopen als vervanging van de gymles of studiedag, omdat deelnemers niet gebonden zijn aan vier avonden.

Alle routes hebben als centraal start en eindpunt het Ericaplein ter hoogte van De Oase. De routes zijn beschreven en zijn niet bepijld. Ook zijn er geen verkeersregelaars of EHBO’ ers actief. De routes zijn straks, inclusief de officiële avondvierdaagsemedaille, verkrijgbaar voor 5 euro , zonder medaille zal dit goedkoper worden. Informatie over de aanmelding volgt nog. De routes worden ter goedkeuring aan de terreinbeheerders en de gemeente voorgelegd.