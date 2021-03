Afstudeeronderzoek naar herinrichting Zutphensestraat

BRUMMEN – Dit voorjaar start een groep studenten van de HAS Hogeschool uit Den Bosch met een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om de inrichting van de Zutphensestraat in de kern Brummen aan te passen. In de Zutphensestraat wordt 30 km de nieuwe maximum rijsnelheid.

De gemeente heeft aan de HAS Hogeschool gevraagd om het wegvak in beeld te brengen, in gesprek te gaan met aanwonenden om ideeën op te halen en uiteindelijk een ontwerp te presenteren. De studenten starten met het opstellen van een plan van aanpak en pas daarna volgen ook de concrete stappen (en contactmomenten). Het eindresultaat van dit afstudeeronderzoek kan een belangrijke basis zijn voor besluiten die nog genomen moeten worden over de investeringen en het beschikbaar stellen van budgetten. Dit afstudeeronderzoek loopt daar dus op vooruit.

De Zutphensestraat in de kern Brummen maakt onderdeel uit van het besluit dat het college van B&W eind 2020 heeft genomen om 30 km in te stellen als rijsnelheid in de gehele bebouwde kom van Brummen en een gedeelte van de Arnhemsestraat in Leuvenheim. Dat ontwerpverkeersbesluit is eind 2020 bekendgemaakt en naar verwachting volgt op korte termijn het definitieve verkeersbesluit.