Aanrijding tussen maaltijdbezorgers

VELP – Op de kruising IJsselstraat met de Willemstraat in Velp zijn in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 maart twee maaltijdbezorgers met elkaar in botsing gekomen. Rond middernacht werden de hulpdiensten gealarmeerd. Een busje en een scooter waren gebotst, waarbij de scooter onder het busje terecht was gekomen. De bestuurder raakte lichtgewond en is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Beide voertuigen hebben schade opgelopen. Het ongeluk gebeurde door een voorrangsfout.

Foto’s Roland Heitink