4 Noppes verwelkomt eerste klant na gedwongen sluiting

DIEREN – Na een lange tijd van sluiting mocht ook weggeefwinkel 4Nopppes in Dieren woensdag 3 maart de eerste klant weer verwelkomen. Anja uit Rheden wist via Facebook de meeste vreemde voorwerpen te definiëren uit de mysterieuze doos van spullen en mocht daarom als eerste klant naar binnen na de maandelange sluiting door de lockdown. Gewapend met een lijstje betrad ze de winkel om weer even lekker rond te snuffelen. Met een goedgevulde shopper keerde ze tevreden weer huiswaards. Vanaf nu is het voor iedereen weer mogelijk om op afspraak spulletjes uit te zoeken. Een afspraak maken kan via de chat op Facebook of door te bellen met tel. 06-44881557.

Foto: Cynthia Vos