Zorgcentrum De Vier Dorpen viert 50-jarig jubileum

BEEKBERGEN – Op 17 februari 1971 is de eerste bewoner in De Vier Dorpen in Beekbergen komen wonen. In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd, maar niet het dorpse karakter van deze locatie van Zorggroep Apeldoorn e.o.

“De Vier Dorpen is een warm huis, waar mensen graag wonen, waar mensen erg betrokken zijn bij elkaar en elkaar kennen”, vertelt activiteitenbegeleider Ingrid Klomp. Ingrid is de langst werkende collega bij De Vier Dorpen; ze werkt er al 31 jaar met veel plezier.

Teammanager Zorg en Welzijn Shirley Hagen vertelt dat ze deze mijlpaal van het 50-jarig bestaan graag groots hadden willen vieren met bewoners, naasten, buren en collega’s. “Vanwege de coronamaatregelen zit dat er nu niet in. Maar je weet wat ze zeggen: ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet.’ Dus dat feestje gaat er zeker nog komen. Om de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, krijgt iedereen een feestelijk gebakje bij de koffie en wordt er -in het klein- alvast aandacht aan dit jubileum besteed.”

Ingrid vertelt dat de eerste bewoners, en ook veel mensen in de jaren daarna, uit de dorpen Beekbergen, Loenen, Klarenbeek en Hoenderloo kwamen en dat daar de naam De Vier Dorpen vandaan komt. Ook de meeste medewerkers kwamen uit de nabije dorpen. “Nu ik 31 jaar in of vanuit De Vier Dorpen werkzaam ben, heb ik inmiddels ook meer generaties leren kennen. De mantelzorgers in het begin van mijn werkzame periode, zijn inmiddels bewoners. Er is veel herkenning van buren, families, gewoonten, tradities. Dat bewoners erkenning krijgen voor wie ze zijn en ‘kunnen blijven wie ze zijn’, daar werken we samen aan.”

Shirley is het daar helemaal mee eens. “Ik ben nu bijna 3 jaar werkzaam bij De Vier Dorpen en geniet elke dag van de saamhorigheid en de betrokkenheid binnen ons huis.”

Op de foto drie inmiddels bekende gezichten van De Vier Dorpen. In het midden meneer Goedkoop, die met zijn 18 jaar de langst wonende bewoner is. Naast hem medewerkers Delicya Meyer en Coby Holdijk, die hier respectievelijk al 31 en 30 jaar werken.