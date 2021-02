Zonneveld De Bocht komt er dankzij bijdragen inwoners

DIEREN – Inwoners van Dieren en omgeving hebben samen ruim 250.000 euro ingelegd voor de realisatie van zonneveld De Bocht. Net voor Kerst konden belangstellenden door minimaal 250 euro in te leggen mede-eigenaar worden, medio januari waren ruim 1000 participaties uitgegeven via de Cooperatie Rijn en IJssel.

Met deze stand is het zeker dat het zonneveld binnenkort een feit wordt. Via de gemeente Rheden is 650.000 euro beschikbaar gekomen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Samen met de inwonersbijdragen betekent het dat de financiering rond is.

Het Zonneveld wordt aangelegd op het voormalige bedrijventerrein Du Commerce aan de Spankerense weg/Ambachtstraat. Van de zijde van omwonenden zijn geen bezwaren naar voren gekomen, melden de initiatiefnemers van de werkgroep Dieren Zuid – Klimaat Actief. “Sterker nog, men heeft in gesprekken aangegeven neutraal of blij te zijn met het gebruik van het terrein voor opwek van zonne-energie.”

Het zo snel volstromen van de inwonersbijdrage heeft de initiatiefnemers blij verrast. Het is de eerste keer dat zij een dergelijk project ontwikkelden. Anne Jansen en Joke Hofstee van Dieren Zuid – Klimaat Actief zeggen: “Het succes van De Bocht maakt het mogelijk meer te ondernemen in Dieren en omgeving. We hebben andere plekken en projecten op het oog.” De werkgroep is tevreden over de samenwerking met ambtelijk en politiek Rheden, veel knelpunten zijn deskundig en soepel opgelost.

Het eigendom van De Bocht is in handen van de Coöperatie Rijn en IJssel. De inwoners die ingelegd hebben zijn lid geworden van de Coöperatie en zijn mede-eigenaar van het zonnepark.