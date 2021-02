Wespendief saboteert plannen voor windmolens

GEM. RHEDEN – De plaatsing van windmolens in de gemeente Rheden lijkt voorlopig van de baan. De aanwezigheid van de wespendief, een beschermde roofvogelsoort, beperkt de mogelijkheden drastisch.

Dat blijkt uit onderzoek van de vier RES-regio’s Noord-Veluwe, CleanTechregio, Arnhem/Nijmegen en FoodValley, met steun van de provincie Gelderland. In een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. De conclusie: de mogelijkheden zijn in het invloedsgebied van 1 tot 8 kilometer rondom het kerngebied Veluwe beperkter dan gedacht. De reden: de aanwezigheid van de wespendief.

De wespendief is een, door Europese regels, beschermde roofvogelsoort. Momenteel leven er naar schatting 94 broedparen op de Veluwe, om de soort in stand te houden wordt gestreefd naar 100. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat roofvogels, zoals de wespendief, gevoelig zijn voor aanvaringen met windturbines. En dus moet de komende jaren aanvullend onderzoek worden gedaan om te kijken welke effecten de plaatsing van windmolens heeft op de wespendief en andere soorten.

De verkenning laat zien dat windmolens in het (kern)natuurgebied Veluwe + 1 km van de Veluwe in ieder geval tot 2030 niet mogelijk zijn. Voor de gebieden van 1 tot 8 km vanaf het kerngebied, waar zoekgebieden De Beemd-Velperwaarden en Spankeren onder vallen, betekent deze verkenning dat er meer criteria zijn, waaronder dus de aanwezig van de Wespendief, waarmee rekening gehouden moet worden. Dit heeft gevolgen voor de kansrijkheid van de concept-zoekgebieden voor wind.

De gemeente Rheden wil de zoekgebieden bij Velp en Spankeren niet helemaal uitsluiten voor de verdere toekomst. “Redenen daarvoor zijn dat nader onderzoek naar de kansen op de lange termijn mogelijk weer andere uitkomsten biedt”, verklaart wethouder Dorus Klomberg. “Daarnaast worden bijvoorbeeld nieuwe innovatieve technologieën of het toepassen van een stilstandsvoorziening gedurende een bepaalde periode in het jaar nog verder onderzocht. Dit willen we afwachten.”

De komende jaren worden nog aanvullende onderzoeken gedaan. Het is van belang om te weten of de wespendief daadwerkelijk op een bepaalde locatie voorkomt en waar deze precies vliegt. Mogelijk komen er ook meer innovatieve maatregelen vanuit de windsector om vogelslachtoffers te voorkomen.

De RES-regio’s van Gelderland willen gezamenlijk uitgangspunten benoemen om goede keuzes te kunnen maken. Het gaat daarbij om keuzes over hoe zoveel mogelijk rendement te behalen is uit windenergie met zo min mogelijk negatieve impact op de natuur. En ook hoe dit zo goed mogelijk past in de ruimte, op het elektriciteitsnetwerk en waarbij dan sprake is van een zo hoog mogelijke maatschappelijke acceptatie.