Webinar over Warmtevisie Rheden

RHEDEN – Donderdagavond 4 maart van 20.00 tot 21.30 uur verzorgt de gemeente Rheden in samenwerking met Het EnergieBureau een webinar over de warmtevisie, ook wel de warmtetransitievisie genoemd (WTV). Deze warmtevisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe inwoners van Rheden de komende jaren van het aardgas af gaan.

Het webinar wordt georganiseerd in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad in april. Naast uitleg over waarom en hoe inwoners van de gemeente Rheden van het aardgas af moeten, vertelt de gemeente ook welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste de gaskraan te sluiten. Over minder dan 10 jaar, in 2030, is het de bedoeling dat de eerste 3.000 bestaande Rhedense woningen een alternatief voor aardgas hebben. Het uiteindelijke doel is om in 2040 100 procent van het aardgas af te zijn en CO2-neutraal.

De gemeente peilt graag hoe inwoners op dit moment denken over deze belangrijke stap naar een aardgasvrije en CO2-neutrale gemeente. Ook is er tijdens het webinar ruimschoots de tijd voor het beantwoorden van vragen. Inwoners en belanghebbenden die willen deelnemen aan dit webinar kunnen zich aanmelden via energiek@rheden.nl. Zij ontvangen dan enkele dagen voorafgaand aan het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.

De concept-visie is ook te raadplegen op www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Warmtevisie.