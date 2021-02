Wandelen met Rozendaals college

ROZENDAAL – Inwoners van de gemeente Rozendaal kunnen een wandeling maken met burgemeester Ester Weststeijn, gemeentesecretaris Boele Boelems, of wethouders Anton Logemann en Simon Warmerdam (die op 9 februari begint). Op die manier willen de leden van het college weer in contact komen met hun inwoners, iets dat er door de coronamaatregelen de laatste tijd weinig van is gekomen. Onder de noemer ‘samen oplopen’ kunnen inwoners een wandelingetje maken met één van de leden van het college. Dit kan een kuierrondje zijn van 20 minuten, maar ook een wandeling over de hei waarvoor de wandelschoenen aan moeten.

Burgemeester Ester Weststeijn nodigt inwoners van Rozendaal op in gesprek te gaan. “Wilt u vertellen hoe het met u gaat? Waar u zich zorgen over maakt? Hoe u aankijkt tegen het afgelopen coronajaar, negatief, maar mogelijk ook positief? Wilt u iets delen over hoe u aankijkt tegen vaccinaties, testen, de maatregelen, de gevolgen, of juist over de kansen in de periode straks, na corona? Wilt u verhalen over hoe het gaat met uw baan, uw bedrijf, uw kinderen of oudere familieleden? Wilt u uw zorgen met ons delen, of juist uw optimisme? Heeft u een suggestie voor de gemeente in wat wij zouden kunnen betekenen? We nodigen u uit om met één van ons letterlijk samen op te lopen. Eén op één maken we een wandeling terwijl we praten.”

Wie met een van de collegeleden wil lopen, kan zich aanmelden bij Judith van Wely via secretariaat@rozendaal.nl of tel. 026- 3843672. In overleg met de collegeleden wordt een datum en tijd geprikt.