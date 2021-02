VVD Rheden wil click-en-collect binnen 2 uur

RHEDEN – De VVD fractie van Rheden heeft burgemeester Carol van Eert verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om ondernemers meer ruimte te geven bij de click-en collect afhaalmogelijkheiden. Nu is de landelijke regel dat er minimaal 4 uur tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet zitten. De fractie hoopt dat de Veiligheidsregio deze tijd naar 1 of 2 uur kan terugbrengen.

Op 17 februari hield de VVD-fractie van Rheden een online sessie met lokale ondernemers over de impact van de coronamaatregelen. Bij deze avond waren meer dan twintig Rhedense ondernemers aanwezig, wethouder ondernemerszaken Ronald Haverkamp en Thierry Aartsen, tweede kamerlid VVD en woordvoerder ondernemerszaken en MKB. Tijdens deze sessie bleek dat veel retailers veel last hebben van de 4-uurs regel van het ‘click-en-collect beleid’. Deze regel houdt in dat je minimaal 4 uur van te voren een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie moet doen vóórdat je het bestelde artikel op kunt halen. Er zit dus minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen.

Het maakt voor retailers voor de haalbaarheid van het verkoopproces veel uit als de tijd tussen bestellen en ophalen één of twee uur is. Er bestaat een mogelijkheid dat vanuit de Veiligheidsregio deze regel eventueel aangepast zou kunnen worden. Ook op landelijk niveau wordt hier al naar gekeken.

“Wij vinden het belangrijk dat retailers zoveel mogelijk ruimte krijgen om via click-en-collect zaken kunnen doen en hebben onze vertegenwoordiger in de Veiligheidsregio, onze burgemeester, verzocht te onderzoeken of deze regel wellicht aangepast kan worden; van 4 uur click-en-collect-tijd, naar één of twee uur. Het zou onze ondernemers enorm helpen in deze zware tijd, die voor hen (nog steeds) weinig uitzicht biedt op verbetering van perspectief”, aldus de VVD.