VVD-bijeenkomst voor ondernemers

RHEDEN – VVD Rheden houdt woensdag 17 februari een online bijeenkomst voor ondernemers, met het thema ‘De impact van corona op onze lokale ondernemers’. Deelnemers kunnen dan in gesprek gaan en vragen stellen aan Thierry Aartsen, MKB-woordvoerder van de Tweede Kamer voor de VVD.

De coronacrisis duurt al bijna een jaar en heeft een enorme impact op het dagelijks leven, waaronder ook dat van lokale ondernemers. VVD-Rheden heeft in het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht gevraagd voor steun voor lokale ondernemers, onder andere door moties voor extra financiële steun en uitstel van lokale belastingen, die momenteel door het college worden uitgevoerd.

De lokale VVD-fractie spreekt regelmatig met ondernemers en hun zorgen zijn groot. Wat is de impact van de crisis op hun bedrijf en hoe ziet de toekomst er uit? Daarom gaan de VVD’ers samen met Thierry Aartsen met de ondernemers in gesprek, onder leiding van Marinique Visser en Yola Hopmans. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via rheden.vvd.nl.