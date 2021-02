Voorjaarsbloeier boerenkrokus in opmars

LOENEN – Ruim een week geleden heerste Koning Winter nog volop, maar inmiddels is het volop voorjaar. De witte massa verdween letterlijk ‘als sneeuw voor de zon’, de temperatuur steeg en als vanuit het niets kwamen al supersnel de sneeuwklokjes tevoorschijn. Binnen enkele dagen stonden ze overal in bloei.

Op steeds meer plekken ziet men tegenwoordig ook forse velden vol boerenkrokussen. De lila-paars gekleurde voorjaarsbol maakt een grote opmars. Het is meer een ‘verwilderde’ versie van onze bekende witte, gele en paarse krokussen. Als de boerenkrokus op een gunstige plaats staat, kan deze soort zich snel vermeerderen. Dit is ook gebeurd in een plantsoentje in de wijk Loenerdrift in Loenen. Onder de bomen bloeien de bolletjes al al enige dagen volop, tot vreugde van veel wandelaars.

Snel volgen nu andere vroege bloeiers, als de narcissen, die er door selectie in vele kleuren en maten zijn. Tulpen en nog meer soorten volgen wat later.

Foto: Martien Kobussen