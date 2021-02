Voor elk huishouden een exemplaar van Landschapsbiografie Brummen

BRUMMEN – Geen lijvig boek met academische artikelen, maar een kartonnen box gevuld met essays, interviews, een fietsroute èn een spel. De Landschapsbiografie van Brummen is bijna klaar en gaat er heel anders uitzien dan de gemiddelde biografie. “We hebben gekozen voor een andere invulling van het concept, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken,” aldus de initiatiefnemers van het Landschapsnetwerk Brummen.

“We wonen in één van de mooiste gemeenten van Nederland, maar zijn ons daar vaak niet meer van bewust”, zegt Paul Opdam, één van de vele vrijwilligers die aan de Landschapsbiografie hebben gewerkt. “We denken dat het normaal is om in zo’n mooie omgeving te wonen, maar we hopen dat de Landschapsbiografie bewoners er weer eens op wijst welke bijzondere waarden ons landschap heeft.”

Interviews

Om de Landschapsbiografie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en lekker leesbaar te maken, is gekozen voor een alternatieve vorm: een mooie kartonnen box, waarin zes boekjes, ‘cahiers’, met verschillende onderwerpen komen. “Elk cahier heeft een ander thema, zoals de identiteit van het Brummens landschap, gebruik, beleving, biodiversiteit en de toekomst”, vertelt Opdam. Deskundigen schreven een kort essay, de rest van het cahier wordt gevuld met interviews, geschreven door Marije Verbeeck. “Dit zijn persoonlijke verhalen over hoe mensen het Brummens landschap beleven, hoe zij de toekomst zien en ga zo maar door”, zegt Hennita Benjamins, eveneens vrijwilliger bij het Landschapsnetwerk. “Zo is er een interview met paddenstoelendeskundige Hannie Wijers en vertelt de 95-jarige Hendrik Jan Wassink over zijn leven in Cortenoever. Maar ook kinderen vertellen hun verhaal.”

Betrokkenheid

Het zesde cahier vormt een buitenbeetje in de reeks. Dit is gewijd aan het onderwerp samenwerking en bevat voorbeelden van hoe bewoners van de gemeente Brummen hun krachten bundelen en samen activiteiten ondernemen op het gebied van landschap en natuur. “Er staat een verslag in van het Landschapsgesprek in 2019, waarin voor het eerst in de gemeente Brummen werd gesproken over de energietransitie en de mogelijke komst van windmolens en zonnepanelen. Maar er is ook een artikel over een project om de patrijs terug te brengen in het landschap.” De initiatiefnemers van het Landschapsnetwerk hopen met de biografie, en zeker met dit cahier, mensen aan het denken te zetten over wat zij zelf kunnen doen voor het bijzondere Brummense landschap.

En die betrokkenheid, die kan volgens de mensen van het Landschapsnetwerk niet vroeg genoeg beginnen. En dus is er ook ruim aandacht voor jonge inwoners van de gemeente. “Daarom hebben we een spel toegevoegd”, vertelt Benjamins. “Het is een soort ganzenbord, waarbij je in het leven stapt van één van de zeldzame dieren die in Brummen leven. Je komt onderweg allerlei problemen en mogelijkheden tegen en gaat zo anders naar het landschap kijken. En vooral is het heel leuk om te spelen.” De basisscholen in de gemeente krijgen een mooi exemplaar van het spel. Daarnaast stappen de leerlingen op de fiets. Er is een route uitgezet langs de mooiste plekjes van de gemeente, uitgekozen door de inwoners.

Er worden 5000 exemplaren gedrukt van de Landschapsbiografie Brummen. DS Smith maakt de kartonnen boxen, de medewerkers van WerkFit zorgen dat deze worden gevuld. Daarna kan ieder huishouden in de gemeente Brummen een exemplaar afhalen, bijvoorbeeld op de locaties van SWB en diverse winkels, afhankelijk van welke locaties er tegen die tijd hun deuren mogen openen. De eerste exemplaren worden op 9 april overhandigd aan gedeputeerde Peter Drent van de provincie Gelderland en wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen.

Foto: Leonieke Heldens

Fotobijschrift: Veel bewoners van de gemeente Brummen kiezen een plek in de landgoederenzone als hun favoriete plek in het landschap, zoals landgoed het Leusveld en het voormalige jachthuis.