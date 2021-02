Volop lente op Loenermark

LOENEN – De temperaturen zijn gestegen, de eerste voorjaarsbloeiers laten zich zien en de lammetjes dartelen door de schaapskooi. Het is duidelijk lente op de Loenermark. Op woensdag 3 februari werd hier het eerste lam van het jaar geboren, inmiddels telt de kudde van Arjen Daalhuisen al zo’n 150 jonge schaapjes. En dan verwacht de herder er de komende twee, drie weken nog eens een stuk of 50 bij. Helaas is de schaapskooi op dit moment niet toegankelijk voor publiek, maar als de dieren straks de weide ingaan, kan iedereen van een afstandje volop genieten van het jonge spul. Later gaat de herder met de kudde de hei op en kan het maar zo zijn dat wandelaars ze ergens in de natuur aantreffen.

Foto: Han Uenk