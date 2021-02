Verdachte Posbankmoord opnieuw voor de rechter

RHEDEN – Souris. R., een van de twee van de verdachten van de moord op Alex Wiegmink uit Drempt, is afgelopen week opnieuw voor de rechter verschenen. De Hoge Raad oordeelde eind 2019 dat zijn zaak tegen Souris R. over moest, aangezien de politie gebruik zou hebben gemaakt van een omstreden undercover-methode Mr. Big. De moord op Alex Wiegmink staat bekend als de Posbankzaak.

Alex Wiegmink uit Drempt werd in de middag van 20 januari 2003 doodgeschoten. Hij was gaan hardlopen in natuurgebied de Posbank en niet meer thuisgekomen. Nadat hij als vermist was opgegeven, werd zijn levenloze lichaam in de avond aangetroffen in zijn auto in de bossen bij Erp. De auto was volledig uitgebrand en ook het lichaam van het slachtoffer was sterk verbrand en gedeeltelijk verkoold.

Na jaren van onduidelijkheid meldde Frank S. zich in 2016 bij de politie als een van de daders. Hij noemde de naam van Souris R. als medeverdachte, hij werd later gearresteerd. Beide mannen werden veroordeeld tot 18 jaar celstraf.

In 2019 stelde Het Hof vraagtekens bij de manier waarop de bekentenis van Souris R. tot stand is gekomen. Er zou gebruik zijn gemaakt van de omstreden Mister Big methode. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof in deze zaak niet goed heeft gemotiveerd waarom de verdachte zijn bekennende verklaringen in vrijheid heeft afgelegd zodat die verklaringen voor het bewijs mochten worden gebruikt.

In de laatste week van het undercovertraject werd door de politieambtenaren de druk op de verdachte Souris R. opgevoerd. De politieambtenaren lieten de verdachte geloven dat hij met een professionele, gewelddadige criminele organisatie van doen had. Ze hebben ‘een probleem in scène gezet’ en met de verdachte besproken hoe men van een auto met sporen af moest komen; de auto is uiteindelijk in brand gestoken.

In de daaropvolgende dagen is in de media aandacht besteed aan de Posbankzaak. De politieambtenaren zorgden ervoor dat de verdachte daarvan op de hoogte was. Aan de verdachte is meegedeeld dat hij de hoofdverdachte in de Posbankzaak was. Ook lieten de undercoveragenten, om de druk op de verdachte verder op te voeren, weten dat de verdachte een mogelijk risico voor de organisatie vormde als hij het feit niet had begaan en dat hij dan maar naar huis moest gaan. Als hij wel zou zijn betrokken bij de Posbankzaak, zou hij hulp krijgen, zodat hij niet lang zou hoeven te zitten. Een politieambtenaar heeft Souris R. in dat verband gezegd dat er maar één vraag is, namelijk ‘of hij het wel of niet heeft gedaan’. Hierop heeft de verdachte gezegd dat hij er meer van wist. Vervolgens zijn door de informanten diverse vragen gesteld over de betrokkenheid van de verdachte bij de Posbankzaak.

Het Hof heeft ook vastgesteld dat de verdachte betalingen heeft ontvangen en dat Souris R. een beloning van 75.000 euro in het vooruitzicht is gesteld voor een drugsdeal die zou plaatsvinden binnen het verband van de gefingeerde criminele organisatie.

Afgelopen week begon het nieuwe proces. Familieleden van Wiegmink maakten gebruik van hun spreekrecht. Ook medeverdachte Frank S., die tot 18 jaar cel werd veroordeeld, kwam als getuige aan het woord. Na alle waarschijnlijkheid komt het OM op 3 februari met een strafeis voor Souris R.