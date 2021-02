Veluwonen gaat jongeren helpen bij vinden van huurhuis

GEM. BRUMMEN – Woningcorporatie Veluwonen start dit jaar met vijf woonacties om jongeren van 18 tot en met 29 jaar te helpen bij het vinden van een huurhuis. Deze acties variëren van het geven van voorrang aan jongeren op een huis tot een campagne om jongeren te helpen zoeken naar een huurhuis.

Marco de Wilde, directeur Veluwonen, legt uit: “We kregen steeds meer berichten uit vooral het dorp Brummen dat jongeren tussen de 18 en 29 jaar het lastig vinden er een huis te vinden. Daarom zijn we gaan kijken naar wat we voor hen kunnen doen.” Veluwonen is daarvoor in overleg gegaan met Zeg!, de gemeente Brummen, huurdersvereniging Samen Eén en Dorpsraad Brummen en daarbij rolden vijf oplossingen uit de bus.

Elena Sluimer uit Brummen is één van de initiatiefnemers van Zeg! en zij vraagt aandacht voor jongerenhuisvesting. Elena: “Veluwonen wil huurhuizen met voorrang aanbieden aan jongeren. Ook onderzoekt de woningcorporatie of in nieuwbouwprojecten in Brummen en Eerbeek enkele huizen gereserveerd kunnen worden voor jongeren. Allemaal oplossingen waarmee we heel tevreden zijn.”

Ingrid Timmer denkt als wethouder Wonen van de gemeente Brummen ook mee: “Ik ben heel blij dat we echt iets doen voor jongeren. Naast voorrang geven onderzoekt Veluwonen of eengezinswoningen bewoond kunnen worden door een groep vrienden, waarbij een jonge huurder zelf medehuurders zoekt. Dat kan volgens mij een goede oplossing zijn om jongeren in onze gemeente aan een huis te helpen.” Ook gaat de gemeente een kaartje sturen naar jongeren die 18 worden met de oproep om zich in te schrijven bij de woningstichting.

Geert van den Hoogen is voorzitter van Stichting Huurdersbelangen Samen Eén: “Zoals Veluwonen senioren (55+’ers) al helpt, gaat de woningcorporatie dit nu ook doen voor jongeren die graag in de dorpen blijven wonen. Prima idee zou ik zeggen. We denken graag mee!”

Christel Dekker is namens de Dorpsraad Brummen betrokken bij de acties: “We vinden het fijn dat er aandacht is voor jongerenhuisvesting. We willen tenslotte graag dat jongeren in de gemeente Brummen blijven wonen. Mooi is ook dat jongeren de kans krijgen om met voorrang een huurhuis te kopen. Weliswaar gaat het hierbij om een proef van één huis in 2021, maar het is toch een goed idee.”

Veluwonen gaat jongeren ook actief helpen bij het inschrijven voor en reageren op een huurhuis. Dorien Bosch, beleidsmedewerker bij Veluwonen legt uit: “Veel jongeren vergeten zich in te schrijven als ze 18 jaar zijn. En als ze ingeschreven staan, dan weten ze niet goed hoe ze aan een huis kunnen komen of hoe ze huurtoeslag aanvragen. Veluwonen gaat meer uitleg geven over hoe dit allemaal werkt. We gaan ook in gesprek met jongeren om te vragen wat ze van onze woonacties vinden. Eind 2021 kijken we wat die acties hebben opgeleverd. Ik ben heel benieuwd.”

Directeur De Wilde is enthousiast over de plannen, maar wil wel benadrukken dat Veluwonen nu niet zomaar voor iedereen direct een huurhuis heeft. “Mijn tip voor jongeren is daarom: schrijf je in bij Veluwonen en ga daarna snel actief zoeken naar een passend huurhuis. Niet afwachten dus!”