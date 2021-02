Tweede ronde corona-steun maatschappelijke organisaties

GEM. BRONCKHORST – Veel verenigingen ondervinden nadelige financiële gevolgen door de coronamaatregelen. Vanuit het rijk, de provincie en de gemeente is steun beschikbaar voor deze organisaties. De gemeente Bronckhorst stelt 350.000 euro beschikbaar. Na de eerste aanvraagronde in het najaar van 2020, is per 1 februari een nieuwe aanvraagronde geopend voor financiële ondersteuning. Maatschappelijke organisaties, zoals een binnen- of buitensportvereniging, een muziekvereniging of dorpsbelangenorganisatie, kunnen aanvraag doen voor financiële compensatie en/of ondersteuning om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Een organisatie kan financiële ondersteuning aanvragen als zij een maatschappelijk belang dient. In tegenstelling tot de vorige aanvraagronde, kunnen nu ook verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder eigen accommodatie een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan via www.bronckhorst.nl/coronacompensatie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.