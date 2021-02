Training voor sportcoaches: licht verstandelijke beperking

GEM. RHEDEN – Sporttrainers en -coaches uit de gemeente Rheden kunnen op maandag 1 maart tussen 18.30 en 21.15 uur meedoen aan een online training getiteld ‘Ervaar een licht verstandelijke beperking’. Deelname is gratis en wie meedoet ontvangt een thuiskit die gebruikt wordt tijdens de training. Tijdens de training ervaren de deelnemers zelf waar iemand met een licht verstandelijke beperking tegenaan loopt in het dagelijks leven en gaan na een inleiding met theorie aan de slag met opdrachten. Ook wordt besproken wat de trainer tijdens de sporttraining kan betekenen voor iemand met een licht verstandelijke beperking. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 21 februari door te mailen naar j.harteman@unieksporten.nl o.v.v. ‘aanmelding training LVB’. Vermeld in de mail naam, mailadres en thuisadres (ivm toezenden van de thuiskit) en de naam van de sportvereniging. Deze training wordt verzorgd door MEE Gelderse Poort, in samenwerking met Uniek Sporten, regio Arnhem.

www.meegeldersepoort.nl