Tractor helpt vrachtwagen op gang

RHEDEN – Een vrachtwagen is maandagmiddag 8 februari in de sneeuw vast komen te zitten op de spoorwegovergang bij de Groeneweg ter hoogte van het station van Rheden. Het treinverkeer is hierdoor enige tijd gestremd.

De chauffeur reed zich even na 14.00 uur vast, waarna het treinverkeer is stilgelegd op het traject van Arnhem naar Zutphen. Omstanders schoten te hulp om de vrachtwagen uit te graven, maar dat lukte niet. Een tractor is ter plaatse gekomen om de vrachtwagen los te trekken. De vrachtwagen heeft ongeveer een uur vastgezeten. Daarna kon het treinverkeer weer worden hervat.

Op de Groeneweg ligt momenteel heel veel sneeuw en ijs op de weg, waardoor de weg erg slecht begaanbaar is.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink