Tondense Bela roeide de Atlantische Oceaan over

TONDEN – Ze heeft het geflikt. De Tondense Bela Evers is, samen met haar team Dutchess of the Sea, de Atlantische Oceaan over geroeid. Op 12 december vertrokken de dames van het Spaanse eiland La Gomera. Vrijdag 5 februari kwamen ze aan in Antigua in het Caraïbisch gebied, na 54 dagen, 20 uur en 12 minuten op volle zee.

Bela (werd onderweg 53) ondernam de reis samen met roeimaatjes Remke van Kleij (58), Astrid Janse (54) en Désirée Kranenborg (53) uit Deventer. Ze namen deel aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge – The World’s Toughest Row. Hier ging twee jaar aan voorbereiding aan vooraf, waarin zowel fysiek als mentaal werd getraind voor deze enorme uitdaging.

Op 12 december vertrokken de dames vanaf het Canarisch eiland La Gomera. Al snel kwamen ze in een vast ritme: twee uur roeien, twee uur om te slapen, eten en andere dingen te doen die zoal geregeld moeten worden aan boord. Via Facebook werden enkele updates gedeeld en werd het thuisfront op de hoogte gehouden van de vorderingen. Zaken als zeeziekte, blaren en technische mankementen werden gedeeld, maar ook de prachtige sterrenhemels, zonsondergangen en ontmoetingen met dolfijnen en walvissen. Ze vierden Kerst, Oud en Nieuw en Bela’s verjaardag op volle zee, maar hadden ook te maken met defecten in de techniek, waardoor ze hun streeftijd van 45 dagen niet hebben kunnen halen. Toch bleven de dames in al hun berichten positief en lieten ze merken vooral te genieten van hun avontuur.

Het was een grote domper toen het team te horen kreeg dat zij niet het ontvangstcomité zouden krijgen waar zij vooraf op hadden gehoopt, corona gooide roet in het eten en niet iedereen kon erbij zijn. Gelukkig kon er voor iedere roeister in ieder geval één dierbare overkomen, echtgenoot Vincent Evers stond Bela vrijdagochtend op te wachten.

Team Dutchess of the Sea heeft twee goede doelen aan haar oversteek verbonden: Stichting ALS Nederland en Plastic Soup Foundation. Hiervoor hebben zij meer dan 65.000 euro opgehaald. Doneren kan nog steeds via www.dutchessofthesea.com.

Foto: Screenshot Atlantic Campaigns