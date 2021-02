Tentoonstelling Terug naar Huis in Dorpshuis Rheden

RHEDEN – De fototentoonstelling Terug naar Huis van fotograaf Jikke Göbel uit De Steeg is te zien in Dorpshuis Rheden. Het dorpshuis is momenteel alleen te bezichtigen door de groepen ‘kwetsbare personen’ voor wie het dorpshuis tijdens de lockdown open blijft. Zodra het Dorpshuis weer open mag voor algemeen publiek is de tentoonstelling te bekijken tijdens openingstijden, tot begin september.

Jikke Göbel fotografeerde zeventigplussers uit Rheden en omstreken tijdens een uitstapje ‘terug-naar-een-vroeger-thuis’. Het uitstapje was het sluitstuk van een serie interviews, onder leiding van journalist en schrijfdocent Marjon Weijzen, waarin de ouderen vertellen over hun leven dat begon vlak voor, in of kort na de Tweede Wereldoorlog. De uitjes gingen soms naar een geboortehuis, maar het kon ook een boerderij zijn, een landgoed, een school, het Afrikamuseum of het voetbalstadion van De Graafschap. Deze verhalen en foto’s zijn gebundeld in het boek Terug naar Huis. De fototentoonstelling geeft een krachtig beeld van de generatie die de oorlog nog nét heeft meegemaakt.

Op de foto staat Diny ten Have. Zij werd geboren in Den Haag, maar is nu thuis in Velp. Haar uitstapje ging naar begraafplaats Heiderust waar haar beide echtgenoten begraven liggen, én naar de IJssel.

Foto: Jikke Göbel