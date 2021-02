Stedendriehoek online FIFA 21-toernooi in voorjaarsvakantie

GEM. BRUMMEN – Jongeren uit de gemeente Brummen kunnen op maandag 22 en woensdag 24 februari meedoen aan een online Stedendriehoek FIFA-21-toernooi. Het initiatief voor dit online toernooi, dat wordt gehouden in de zeven gemeenten in de Stedendriehoek, is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen Go Ahead Eagles, de gemeenten en Home of esports. Er zijn mooie prijzen te winnen.

Het toernooi, geïnitieerd door de adviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst, sluit aan bij de oproep van premier Rutte om jongeren meer perspectief te bieden in coronatijd. Het event, met twee toernooien en een finaledag, wordt veilig en verantwoord georganiseerd. De deelnemers doen namelijk online, vanuit huis mee. “Jongeren hebben de afgelopen tijd veel in moeten leveren”, weet Ingrid Timmer, wethouder jeugd van de gemeente Brummen. “Elkaar zien en spreken is ontzettend belangrijk en dat is in deze tijd een uitdaging. Een online FIFA-toernooi is nu een mooi alternatief om toch actief met elkaar in contact te zijn.”

De inschrijving voor het toernooi opende vrijdagmiddag 12 februari om 15.00 uur. Inschrijven kan via www.ga-eagles.nl/fifa-toernooi.nl. De FIFA-toernooien vinden plaats op maandagmiddag 22 februari en woensdagmiddag 24 februari om 13.00 uur. In totaal kunnen er maximaal 256 jongeren meedoen. Deelname is gratis en voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Er wordt gespeeld met clubs en landenteams, om het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden. De finale wordt gespeeld op zaterdag 27 februari met de top 8 FIFA-spelers van beide open toernooien. De winnaar van de finale gaat met een Playstation 5 naar huis.