DIEREN – De brandweer is zaterdagmiddag 27 februari opgeroepen voor een bermbrand aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Even voor 15.45 uur werd de brand opgemerkt op het parkeerterrein van de sportvelden waarna de brandweer werd gebeld. Ter plaatse stond een berg groenafval in brand en zorgde voor een flinke rookwolk rondom het sportpark.De brandweer had het vuurtje snel geblust. Het is onbekend is hoe de brand is ontstaan.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink