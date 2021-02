Sportkompas houdt kinderen in beweging

GEM. BRUMMEN – Stichting Sportkompas blijft, ondanks de beperkingen van de coronacrisis, actief. Zo worden in de wijken en kernen van de gemeente Brummen buitenactiviteiten georganiseerd voor de jeugd. De verbinding met de gemeente en scholen hebben ertoe bijgedragen dat deze activiteiten goed worden bezocht in Brummen, Eerbeek, Empe, Hall en Leuvenheim.

Middels videoberichten worden beweegactiviteiten verspreid onder de scholen en de verschillende mediakanalen van Sportkompas. Zo willen de medewerkers de inwoners het plezier van bewegen laten ervaren, ondanks dat de sportlocaties in de gemeente gesloten zijn. Met de lockdown-gym worden wekelijks veel basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt voor een oefening tijdens de online schoollessen.

Nu de basisscholen weer dicht zitten is Sportkompas bovendien gestart met noodopvang-beweegactiviteiten op de schoolpleinen in de gehele gemeente. Vanuit een aantal basisscholen kwamen signalen dat ondersteuning bij de noodopvang wenselijk was. Een aantal kinderen maakt gebruik van de noodopvang, aangezien ouders in de vitale sector werken. Vanuit Sportkompas gaan er twee medewerkers langs de scholen met sport- en spelmateriaal. Medewerkers die normaal de koffie verzorgen, spelen nu een potje trefbal mee met de kinderen. Zwemzaalmedewerkers, die dagelijks zwemlessen gaven, zijn nu aan het badmintonnen met de kinderen.

Leerlingen hebben les tot ongeveer 12.00 uur, eten een boterham en komen dan buiten naar het plein om verschillende sport- en spelactiviteiten te doen op het schoolplein. Van ongeveer 12.15 uur tot 13.15 uur kunnen kinderen ongedwongen spelen met al het materiaal dat Sportkompas op dat moment te bieden heeft. Van voetballen tot aan hockey en van badminton tot aan trefbal. Alles is mogelijk, indien het materiaal aanwezig is.