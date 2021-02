BRUMMEN / EERBEEK – Sportkompas verzorgt in februari allerlei leuke, sportieve activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Ook komende week staat er nog van alles op het programma. Zo wordt er op dinsdagen 23 februari en 2 maart tussen 16.00 en 17.00 uur gebootcampt op de parkeerplaats van Rhienderoord in Brummen. Op woensdag 24 februari kunnen meiden meedoen aan streetdance, zowel op de parkeerplaats van Rienderoord in Brummen (tussen 15.30 en 16.30 uur) als bij de Bhoele in Eerbeek (tussen 17.00 en 18.00 uur). Ook op woensdag 24 februari is er een workshop mountainbiken, van 15.00 tot 16.30 uur bij zowel Sportclub Brummen als in Eerbeek. Op vrijdag 25 februari staat lacrosse op het programma, van 16.00 tot 17.00 uur bij Eerbeekse Boys. Op de parkeerplaats bij De Bhoele in Eerbeek wordt zaterdag 27 februari tussen 10.30 en 11.30 uur een clinic kickboksen gegeven. Tot slot staat er op zaterdag 27 februari tussen 11.00 en 14.00 uur een klimwand op het veld achter Rhienderoord in Brummen. Hiervoor kan een tijdslot worden gereserveerd via www.stichtingsportkompas.nl. Ook voor het mountainbiken en kickboksen is aanmelden via de website verplicht. Deelname aan de activiteiten is gratis.

