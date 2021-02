Sportclub Doesburg maakt succes van Grote Clubactie

DOESBURG – In 2020 ging alles anders. Zo ook de Grote Clubactie. Toch is het de enthousiaste leden van Sportclub Doesburg gelukt dit jaar een clubrecord te breken met een netto-opbrengst van maar liefst 4000 euro.

De verkoop van de loten voor de Grote Clubactie ging er wat anders aan toe. Voor de actie is gebruik gemaakt van QR-codes, verkooplinks, verkoopboekjes en de bekende papieren loten. Alles om de verkoop coronaproof te kunnen doen. Wat niet was veranderd, was de inzet van de leden, trainers en leiders, leden van de activiteitencommissie en de sponsoren en kopers. Iedereen heeft zich geweldig ingezet om van de actie een succes te maken.

En dat is, gezien de prachtige opbrengst, gelukt. De verdiende 4000 euro is bestemd voor de jeugdafdeling van de club, bijvoorbeeld voor de aanschaf van kleding en materialen als nieuwe ballen, hesjes, pionnen of doeltjes. Ook wordt de opbrengst gebruikt voor de organisatie van activiteiten als Sinterklaas, een FIFA-toernooi en de Avondvierdaagse.

Sportclub Doesburg is iedereen dankbaar die heeft geholpen door het verkopen of het kopen van de loten. Er is een extra bedankje voor verschillende sponsoren die één of meerdere superloten hebben gekocht. Eén superlot staat gelijk aan 50 loten en kost 150 euro. Dit zijn: Kees & Annemarie Bongers, Edo & Agnes Das, Vink Kunststoffen BV, Fair Care BV, Bennie’s Barber Shop, Habru Aluminium Lastechniek BV, Habru Aluminium Lastechniek BV, Kunststofshop BV, HANS-Ouderwets lekker!, You got skills (JO19-1), Tweede elftal Sportclub Doesburg en Vakkie Bordes.

De volgende leden zijn in de prijzen gevallen: 1ste prijs Bram De With (JO9-1), 2de prijs Jax Wolsing (JO8-1), 3de prijs Konstantin Gielissen (JO12-2), 4de prijs Naut van Sommeren (JO10-1), 5de prijs Silvester Verhey (JO10-1), 6de prijs Crijn (JO11-2), 7de prijs Giërmo Trentelman (Mini’s), 8ste prijs Tijn de Bruijn (JO8-1), 9de prijs Farley Schmidt (JO8-1) en 10de prijs Gianno Latuputty (JO11-2).

De elftalprijs is gewonnen door JO8-1. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt en hiervan is een fantastische vlog gemaakt die op social media is gedeeld.

Foto: Ferry van Middelkoop

Foto: Activiteitencommissielid Annemarie Hartgers overhandigt een mooie cheque aan voorzitter Christiaan Bruins