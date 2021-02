Snelle Kerklaan wordt verkeersveiliger

ROZENDAAL – De Kerklaan en een deel van de Beekhuizenseweg in Rozendaal krijgen een maximum snelheid van 30 kilometer. Hiermee moet de verkeerssituatie een stuk veiliger worden.

De Rozendaalselaan loopt met flink wat hoogteverlies het dorp in, langs de oprijlaan van Kasteel Rosendael en richting Kerklaan. Met name wielrenners maken gebruik van de snelheid die dit geeft, maar ook gemotoriseerd verkeer rijdt regelmatig met te hoge snelheid over deze route. Dit levert gevaarlijke situaties op, regelmatig gaat het nèt goed, maar soms gaat het ook niet goed. Denk aan de aanrijding tussen een fietser en wielrenner, enkele jaren geleden, met dodelijke afloop. Om dit traject meer in te richten als een 30 kilometer-weg en daarmee veiliger te maken voor alle weggebruikers, is het nodig om een aantal verkeersmaatregelen te treffen, zoals wegversmallingen en een verkeersplateau.

De gemeente heeft samen met aanwonenden en andere partijen, zoals de politie, onderzocht onderzocht wat er nodig en mogelijk is. In het verkeersplan Kerklaan / Beekhuizenseweg zijn meerdere verkeersaanpassingen opgenomen. Raadsleden hebben nog een paar suggesties gedaan voor aanpassingen. Deze suggesties neemt het college mee in het definitieve verkeersplan. Het is de bedoeling dat dit voorjaar wordt gestart met de werkzaamheden.