Sneeuwprobleem voor de dieren

LOENEN – Sneeuw brengt plezier, maar ook narigheid. Overal zijn ongevallen gebeurd en vooral het verkeer heeft er veel last van. Maar ook voor de dieren is dit pak sneeuw niet altijd een pretje. Vogels komen moeilijk bij voedsel en moeten bijgevoerd worden. In de weilanden grazen in de winter ook de paarden. De eigenaar wil toch de dieren buiten in de weide laten lopen. Hele dagen op stal is niet prettig voor een paard of pony. Daarom ziet men op veel plekken de paarden en pony’s in een witte weide lopen die bedekt is met een forse laag sneeuw. De dieren proberen toch door het krabben met hun benen nog een paar sprietjes gras te voorschijn te laten komen. ‘s Avonds moet de eigenaar wel flink hooi bijvoeren om de honger wat te stillen van de dieren.

Foto: Martien Kobussen