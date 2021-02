Sneeuwpret en verkeersoverlast

REGIO – De winterse storm die ons land het afgelopen weekend overviel, heeft de regio mooi wit gekleurd. Dikke pakken sneeuw bedekken de straten, tuinen en het landschap. Nu er in deze coronatijd weinig ander vermaak is, lijkt het wel alsof iedereen zich nog meer op het buiten spelen in de sneeuw verheugde. Sleetjes kwamen ruim op tijd tevoorschijn en terwijl het verkeer zondag praktisch plat lag, was het een drukte van belang op straat met spelende kinderen. Aan de andere kant werd er dit weekend flink gewerkt om de wegen toch zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Strooiwagens en sneeuwschuivers waren dag en nacht op pad.

Fotograaf Han Uenk trotseerde zondag kou en gladheid en maakte voor ons een serie mooie winterse plaatjes.

Foto’s: Han Uenk