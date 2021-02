Schaatspret op Apeldoorns Kanaal

REGIO – Het gehele Apeldoorns Kanaal, van Hattem tot Dieren, zo’n 50 kilometer lang, is zaterdag en zondag één groot schaatsfestijn geweest. Beide dagen was het overal erg druk. Duizenden schaatsers hebben zich bij het prachtige zonnige winterweer uitstekend vermaakt.

Vooral bij sommige bruggen was het extreem druk. In Lieren was voor de auto haast geen plaats meer te vinden. Op de ijsvloer zag het zwart van de schaatsers. In vroeger jaren, toen er veel meer geschaatst kon worden, was hier de IJsclub van Ruysch actief. Er was dan ook altijd een verlichte baan op het ijs uitgezet.

Jong en oud vermaakte zich nu ook weer prima. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze de gladde ijzers onder kregen. De vissteigers waren een prima gelegenheid om de ijzers onder te binden.

De horecazaken nabij het kanaal probeerden ook een graantje mee te pikken van de grote drukte. De nieuwe uitbaters bij de Woudwegbrug deden goede zaken met hun loket voor een hapje en warm drankje. Maar ook bij de Loenense brug en Klabanusbrug kon (op bestelling) een warm drankje genuttigd worden. Sommige families die aan het kanaal woonden maakten met bekenden een mini-koek en zopietent.

Afgelopen schaatsweekend kregen fanatieke langeafstandschaatsers de kans van hun leven. Grotendeels kon het gehele kanaal van Dieren tot Hattem geschaatst worden. Alleen onder de bruggen en de plekken waar de sprengen uitmonden in het kanaal was soms het water nog open. Daarom moesten deze schaatsers af en toe wel even klunen.

Pech

Het bestuur van de stichting Loenense IJsbaan baalt behoorlijk. Het duurde vele jaren voordat er eindelijk weer geschaatst kon worden en dan kan de ijsbaan niet open omdat het ijs door de sneeuwval niet te vertrouwen is. De ijsbaan van de stichting is gelegen aan de Molenallee en ligt door het Horsterbos mooi beschut tegen de (vaak) koude noord-oostenwind. Helaas werd hier op de meeste plaatsen de sneeuw niet weggeblazen door de harde wind. De sneeuw bleef liggen, zodat de vorst door de dikke laag geen vat kon krijgen op het water en de ijsvloer niet dik genoeg werd. Het bestuur durfde het niet aan om de baan open te stellen. Met vrijwilligers werd nog wel geprobeerd een baan te maken, maar het ijs bleek toch onbetrouwbaar te zijn.

Foto Lieren: Martien Kobussen

Foto’s Eerbeek en Spankeren: Han Uenk