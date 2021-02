Schaatsen zijn uit het vet

LAAG-SOEREN – Dat er nog volop wordt gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met het betreden van natuurijs, kan een echte schaatser niet tegenhouden. Donderdagmiddag 11 februari stapten de eerste waaghalzen in een heerlijk zonnetje het Apeldoorns kanaal op. Volgens velen is schaatsen op natuurijs toch het mooiste dat er is. Met wat geluk kan er de komende dagen nog volop worden geschaatst in de regio. Op het kanaal, of misschien op de ijsbanen, waar met man en macht wordt gewerkt aan een mooie ijsvloer.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink