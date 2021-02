SC Brummen verkoopt hoodies

BRUMMEN – SC Brummen is gestart met de verkoop van hoodies met het logo van de club.

De hoodie is verkrijgbaar via de website van de club en is te bestellen voor kinderen en senioren. Ook is het mogelijk om er een naam op te laten zetten. Van elke verkochte hoodie gaat er 10 euro naar de clubkas van de vereniging.”Maak een foto met je hoodie & vergeet ons niet te taggen”, roept de vereniging op via Facebook.www.webshop-sportclubbrummen.nl