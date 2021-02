Samenwerking voor meer muziek in de Rhedense klassen

GEM. RHEDEN – Op 9 februari startten Cultuurbedrijf RIQQ en Kiwanis Rheden De Veluwezoom een samenwerking met als doel meer muzieklessen in de Rhedense basisschoolklassen. Samenwerken is de eerste stap om het landelijke initiatief ‘Méér Muziek in de Klas’ ook in deze regio vorm te geven. Daarmee geven RIQQ en Kiwanis antwoord op de vraag naar muziekonderwijs van de Rhedense scholen.

Kiwanis Rheden richt zich op de ontwikkeling van het kind. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, ook door cultuur. Daarom steunen we dit initiatief”, aldus Chantal Rohaan, president van Kiwanis Rheden: “Niet alleen financieel, maar ook door mee te denken over hoe dit te bereiken.”

“Om Méér Muziek in de Klas op de basisscholen te organiseren, zijn samenwerkingspartners nodig die de boodschap uitdragen, mede vormgeven en financiële steun bieden. We zijn blij om in Kiwanis zo’n ambassadeur te vinden,” aldus Jet Smeets, directeur van Cultuurbedrijf RIQQ.

Jessica Harmsen is projectleider cultuureducatie bij Cultuurbedrijf RIQQ: “Door regelingen als Impuls Muziekonderwijs krijgen veel kinderen in de gemeente al muziekles op school. Met dit initiatief willen we dat de aandacht voor muziek blijft én dat ook andere scholen aanhaken zodat álle kinderen met muziek in aanraking komen. We hopen dat, door samen te werken met partijen als Kiwanis, muziekonderwijs straks niet meer is weg te denken uit het onderwijs in Rheden en Rozendaal.”

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de ontwikkeling van het brein en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het landelijke initiatief Méér Muziek in de Klas stelt daarom als doel om structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 Nederlandse basisschoolkinderen mogelijk te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is hierbij erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs. Cultuurbedrijf RIQQ jaagt de beweging lokaal aan en werkt samen met collega organisaties uit de gemeente Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Renkum en met Cultuur Oost.