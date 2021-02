Samen zien hoe de worteltjes groeien in Kindertuin Rozendaal

ROZENDAAL – Leren waar worteltjes vandaan komen, hoe de natuur in elkaar steekt en vooral lekker buiten bezig zijn. Dat is het doel van Kindertuin Rozendaal, waar jongens en meisjes vanaf dit voorjaar hun eigen moestuintje kunnen aanleggen.

Vanaf april tot en met oktober kunnen kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar lekker aan de slag in hun eigen groentetuintje. Er is in de pluktuin in het beekdal een mooi stukje grond gevonden, waar genoeg ruimte is voor kinderen met groene ambities. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen ze hier lekker aan de slag met hun eigen groenten.

Het idee voor een kindertuin komt bij Bart Poel vandaan, lid van de werkgroep Duurzaam Rozendaal. “Binnen de werkgroep richten we ons niet alleen op de energietransitie, maar ook op bijvoorbeeld de biodiversiteit. Ik vind het belangrijk dat we hier alle leeftijdscategorieën bij betrekken en zo’n tuin lijkt me hartstikke leuk en leerzaam. Samen met kinderen bekijken hoe iets groeit en welke beestjes er zijn.”

Poel trommelde een aantal andere vrijwilligers op en samen vormden zij een werkgroep. Bonnie Verhagen is één van hen, zij is pedagogisch medewerker op de Dorpsschool en ook daar net gestart met een moestuin. “Ik merk dat maar weinig mensen, volwassenen èn kinderen, weten hoe je groenten kweekt en een tuin onderhoudt. De kweekpotjes van de Albert Heijn hebben daar wel iets van verandering in gebracht, maar de meeste kinderen denken toch dat worteltjes uit de winkel komen.”

De Kindertuin moet daar verandering in gaan brengen. Het is de bedoeling dat de kinderen en vrijwilligers op zaterdagmiddag samen aan de slag gaan. Ieder kind krijgt een eigen tuintje van ongeveer anderhalve vierkante meter, waarop hij zelf tomaten, worteltjes en bietjes kan kweken. “We gaan natuurlijk aan de slag met water geven en onkruid wieden, maar het gaat vooral om het verhaal erachter”, vertelt Poel. “Welke plantjes zijn onkruid en wanneer haal je die weg? Kun je paardenbloemblad eten? Waarom draait een zonnebloem met de zon mee? Zo maken we het leuk.”

Het moet geen zaterdagklasje worden, benadrukt Verhagen. “We hopen dat de kinderen spelenderwijs leren, maar we gaan vooral ook leuke dingen doen. Knutselen met materiaal uit de natuur, je naam zaaien met tuinkers, een vogelverschrikker maken, noem maar op. Ideeën genoeg.”

Om de kinderen te begeleiden is de werkgroep nog op zoek naar vrijwilligers. Dat hoeven echt geen mensen met groene vingers te zijn, vertellen Poel en Verhagen. “We maken een kweekplan waarin precies komt te staan wat wanneer kan worden gezaaid, hoe dik en hoe diep. Dus iedereen kan het doen. Maar als er mensen zijn die wel meer kunnen vertellen over het hoe en waarom van het werken in de tuin, is dat mooi meegenomen.”

Ze hopen op een stuk of tien vrijwilligers, zodat iedereen ongeveer eens per maand in tweetallen aan de beurt is. De groep kan dan bestaan uit zo’n 10 tot 15 kinderen. De werkgroep wil het liefst in april starten, afhankelijk van de coronamaatregelen.

Vrijwilligers kunnen zich voor meer informatie aanmelden via kindertuin.rozendaal@gmail.com.

Foto: De werkgroep achter de Kindertuin, van links naar rechts: Ted de Greef, Bonnie Verhagen, Lammert Hoeve, Betsy Overmars en Bart Poel