Samen in actie tegen zwerfvuil

BRUMMEN – Nu de sneeuw is gesmolten en de straten niet langer worden bedekt door een witte deken, wordt ook hier en daar weer zwerfvuil zichtbaar. Een doorn in het oog van velen en de werkgroep Brummen Zonder Zwerfvuil (BZZV) van de Dorpsraad doet hier wat aan. Een grote groep vrijwilligers gaat regelmatig op pad om zwerfvuil van de straat en uit de struiken weer op te ruimen. Helpende handen zijn altijd welkom en iedereen kan zich bij deze groep aansluiten. Aanmelden kan via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl. Er wordt iedere maand een grote ronde gelopen door het dorp en het buitengebied. De ene maand op de tweede donderdag, de andere keer op de tweede zaterdag. Wie niet in groepsverband kan of wil rapen, kan natuurlijk altijd zelf aan de slag, roep de Dorpsraad op. “Of beter nog, zorgen dat het afval niet meer op straat belandt!”