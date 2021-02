Robin Borneman in Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG – De Brabantse singer-songwriter Robin Borneman geeft op zaterdag 13 februari twee concerten in Gasthuiskerk Doesburg. Om 20.00 en on 22.00 uur brengt hij muziek uit zijn drieluik Folklore.

Borneman is beroemd als frontman van het rockorkest Trans-Siberian Orchestra. In de USA zingt en speelt hij in arena’s voor vijftienduizend fans, maar hij is net zo overtuigend in zijn soloshows. Bornemans folk en rootsmuziek gaat over bezinning, realisatie, liefde en wijsheid.

Met het album Folklore III: The Cradle Tree voltooide Robin Borneman in februari 2019 zijn ambitieuze drieluik ‘Folklore’, waarvan deel I en II in 2015 en 2017 verschenen. Folklore is een folk- en rootsproject met veel symboliek. De poëtische trilogie vertelt het verhaal van een reiziger zonder naam die op zoek is naar zijn identiteit. Onderweg ondergaat hij beproevingen en leert hij afscheid te nemen, lief te hebben en af te rekenen met zijn demonen. De teksten gaan over bezinning, realisatie, liefde en wijsheid.

De songs op dit album zijn opgenomen in de studio van Wouter Budé met bevriende muzikanten van onder andere Navarone. Het zijn liedjes met een duidelijke kop en staart. De muziek is filmisch, met een toegankelijk geluid en een bijpassende boodschap. De hoofdpersoon in het verhaal heeft een avontuur beleefd, een strijd gestreden, en belandt nu in een fase van bezinning en rust.

Kaarten voor deze voorstelling kosten 14,50 euro en zijn te reserveren via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.

Foto: Willem Melssen Fotografie