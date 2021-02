Rijscholen uit de regio protesteren tegen lesverbod

DOETINCHEM – Rijschoolhouders uit Doetinchem en omgeving hebben zich vrijdag 19 februari verzameld op het parkeerterrein van het CBR in Doesburg. Ze maakten een rit door de stad en demonstreerden tegen de sluiting van de rijscholen. Linda Nijenhuis, rijschoolhouder uit Brummen, nam deel en maakte voor ons deze foto van het protest.

Sinds 15 december zit het CBR zicht en zijn rijscholen niet meer de weg op geweest. Rijschoolhouders missen steun vanuit de overheid. “Veel rijschoolhouders hebben de tweede lockdown nog geen cent overheidssteun ontvangen. Voor hen die gebruik kunnen maken van regelingen komt het geld laat en is nu zelfs niet genoeg om zakelijke kosten te dekken, waardoor er niets over blijft om van te leven. Zonder inkomen en steun van de overheid houden veel rijscholen het niet langer vol. We willen weer aan het werk!”, luidt het pleidooi.

De rijschoolhouders maken zich niet alleen zorgen om hun eigen bedrijf, ook vragen ze zich af hoe het verder moet met de examens. De rijscholen zijn hiervoor afhankelijk van het CBR en hebben geen zeggenschap over de indeling van de examens. De wachtlijsten op. Niet alleen voor de examens, ook bij de rijscholen zelf, omdat er al drie maanden geen lessen zijn gegeven.

De rijschoolhouders zijn het zat en hebben hun ongenoegen vrijdag geuit. Ze willen een routekaart waarop duidelijk een volgorde van opstarten te zien is. “We vragen de overheid om per direct actie te ondernemen, door te zorgen voor een duidelijke routekaart. En mocht het nog even duren voordat we mogen lessen, zorg dan voor fatsoenlijke vergoedingen, want ons spaarpotje begint leeg te raken.”