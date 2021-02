Rijbewijskeuringen in Beekbergen

BEEKBERGEN – Vrijdag 5 en 19 maart kunnen automobilisten zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis De Hoge Weye laten keuren voor het verlengen van het rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 50 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs 70 euro. Een afspraak voor het spreekuur kan via www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn, tel. 088 – 2323300.