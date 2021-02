Rick Evers: Ze gaan weer open… Jammer

Als ik deze column schrijf is het zondag. Ik hoor ineens overal gejuich, geschreeuw en auto’s gaan toeterend door de straat. Ik zie ook mijn buurvrouw huilend van geluk in de armen van mijn buurman vallen. Er worden zelfs vlaggen in de straat gehesen. Snel kijk ik op nu.nl of het Nederlands Elftal misschien zonder te spelen wereldkampioen is geworden. Maar het zijn de scholen. Ze gaan weer open.

In het hele land waren papa’s en mama’s wekenlang aan de keukentafel gekluisterd. Normaal gesproken moesten ze op kantoor in een pantalon een projectplan initiëren om de toegevoegde waarde van zelfsturende teams aan te tonen. En nu zaten ze in hun joggingbroek aan hun kind uit te leggen dat Sam nog drie knikkers overhoudt als hij er tien in zijn zak had, maar er eentje verliest en er zes weggeeft.

De sluiting van scholen en opvang heeft veel relaties op de proef gesteld en nog veel meer stress opgeleverd. Ik ken verhalen van radeloze ouders die overdag maximaal een uur voor de baas kunnen werken en daarom tot diep in de nacht achter de laptop zitten om hun werk af te krijgen, wanneer de levende enkelbanden eindelijk in bed liggen.

Zelf hebben we ons kleinste mannetje ook al weken thuis. Door een lokale corona-uitbraak zat onze kinderopvang zelfs al dicht voordat het van Hugo de Jonge per se moest. We zijn er inmiddels aan gewend. Ook mijn collega’s weten allang dat ik tijdens een Team-vergadering het geluid uit heb staan omdat er anders steeds een babymuziekje op de achtergrond klinkt.

Gaat bij ons nu ook de vlag uit omdat de opvang weer open gaat? Nee. Eigenlijk niet. Natuurlijk, werken met een baby op schoot is verre van ideaal. Maar toch… De eerste keer rechtop zitten. Het eerste hapje in de kinderstoel. Zijn blije koppie als hij wakker wordt na zijn middagslaapje. Elke dag je baby een beetje meer peuter zien worden; het is een tijd die je nooit meer terugkrijgt en ik had het voor geen goud willen missen.