Rick Evers: Oh de zomer

Muggen. Twijfel of je op jouw leeftijd nog wel een bikini aan kunt. Zwembaden in allerlei soorten en maten die je in principe gewoon online kunt bestellen, maar die door leveringsproblemen pas in de herfst bezorgd worden. Geen boerenkool met worst kunnen eten zonder dat het raar is. Iets met pollen en hooikoorts. En wat te denken van paardenbloemen en andere ongewenste gasten die maar blijven groeien in je net-niet-perfecte-gazonnetje.

Heerlijke mandarijnen die nergens verkrijgbaar zijn. Gesmeer met zonnebrandcrème (of zoals mijn vriend M altijd zegt: ‘zonnebadcrème’). Geen paaseitjes in de winkel. Overal vakkenvullers die zeggen: ‘nee, meneer, de raketijsjes zijn op en ze komen vandaag ook niet meer binnen’. Fruitvliegjes die het fruit in de fruitschaal sneller op hebben dan jij. Een zonnebril die langzaam van je zweetneus afglijdt als je zit te lezen. Slippers die je steeds kwijt bent.

Gehannes met een mobiele airco die je voor veel geld gekocht hebt en die je door het immense lawaai alsnog uit je slaap houdt (en dan heb ik het nog niets eens over die vervelende afvoerslang die altijd net te kort is of die je vast moet klemmen met allerlei oude doeken en lappen). Wespen in je flesje bier. Wespen in de rosé. Wespen in de ranja. Wespen overal. Vrienden die op het laatste moment afzeggen voor de barbecue waardoor jij drie dagen kleffe worstjes zit te eten. Een hitteplan.

Badend in het zweet wakker worden. Geen zin hebben om bij de open haard te zitten. Niet kunnen genieten van je buitenverlichting omdat je al naar bed gaat voordat het aan is. Files richting Zandvoort. Muggen. Die had ik al genoemd, weet ik, maar ze zijn echt irritant: muggen! Zweetoksels. Het eeuwige gevecht om een schaduwplekje. Geen warme chocolademelk met slagroom drinken. En, speciaal voor mijn vader: mieren. Overal mieren.

Dat jullie het allemaal even weten. Die zomer, dat is dus echt geen pretje hè. Dus geniet nog maar even van het hier en nu. Voordat je het weet is het voorbij en komt die horrorzomer eraan.