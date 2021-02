Rick Evers: Beste YouTube,

Ik moet eens een hartig woordje met u spreken. Ons zoontje is namelijk heel erg boos op u. Woest. En niet eenmalig, maar iedere dag. U verpest namelijk keer op keer zijn favoriete momentje. Want als je acht maanden oud bent en je bent een beetje hangerig, dan wil je gewoon even genieten van het filmpje ‘non-stop kinderliedjes’.

Nu ben ik zelf ook geen fan van commercials tijdens een leuk programma of een spannende film. Maar wij volwassenen zijn eraan gewend. Bovendien weten wij: dit is even doorbijten. Die film komt zo weer terug. Maar als je acht maanden bent, werkt dat anders. Ineens zijn die leuke poppetjes zomaar van het scherm verdwenen en komt er een reclame van Dyson, de snoerloze stofzuiger.

Het is keer op keer paniek. Terwijl die filmpjes uitgevonden zijn om ons als ouders ook een beetje rust te geven. Even wat mailtjes wegwerken, de vaatwasser uitruimen of een lekkere maaltijd koken. Het gaat allemaal prima zolang die reclameblokken tussendoor maar wegblijven. Hij schrikt zich gewoon het apelazarus als een witlofsnijdende Frank Lammers ineens in beeld komt.

Of de commercial van Vinted. ‘Draag je het niet, verkoop het dan.’ Ons zoontje kan er niets mee. Helemaal krijsen wordt het als Typhoon in beeld komt. ‘Tidididi, wij zijn de unlimitids, wij zijn de unlimitiiiiiiiids, tidididi.’ Dat duurt hem allemaal veel te lang. En hij hoeft ook helemaal geen 5G-netwerk. Die tekenfilmpjes doen het prima op onze WiFi.

En natuurlijk, ik weet dat rechtsonderin een knopje ‘overslaan’ in beeld staat. Maar daar kan een kind van acht maanden niets mee hè. Dus beste YouTube, stop met die commercials voor volwassenen in filmpjes voor kinderen. Niemand heeft er iets aan en iedereen wordt er boos van. Bedankt.