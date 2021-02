Rhedense lammetjes staan te trappelen voor adoptie

RHEDEN – Het is een drukke tijd voor herderin Cynthia Berendsen van de Rhedense schaapskudde. Het is lammertijd en dat betekent dat ze de afgelopen weken zo’n 150 kleine schaapjes geboren heeft zien worden. Dat betekent ook dat iedereen weer een diertje kan adopteren, hoewel dat dit jaar net even anders gaat dan anders.

Cynthia heeft de afgelopen weken bij de schapen geslapen, vertelt ze. “Ik zet dan om de drie uur de wekker om te controleren of alles nog wel goed gaat. Gelukkig hoef ik weinig te helpen en bevallen de schapen meestal helemaal zelf. De natuur doet haar werk.” En zo werd in een paar weken tijd de kudde van 158 schapen uitgebreid met nog eens 147 lammetjes. Tenminste, dat is vrijdagochtend het geval, Cynthia verwacht nog een paar nakomertjes.

De pasgeboren lammetjes verblijven eerst een paar dagen met hun moeder in de kraamkamer. Daarna gaan ze naar de crèche, waar ze in een klein groepje wonen, alvorens ze zich bij de grote kudde voegen. “Het is prachtig om te zien hoe de kleintjes altijd hun moeder herkennen en opzoeken”, zegt Cynthia trots.

Als het weer een beetje meezit, kan de kudde deze week voor het eerst de weide in en dan worden de jonge dieren stapje voor stapje voorbereid op het ‘echte werk’. “De lammetjes moeten leren met de kudde mee te lopen en daarom neem ik ze eerst korte stukjes mee. Vanaf april ga ik weer met de schapen hele dagen de heide op en moeten ze aan het werk.”

Cynthia neemt de schapen mee de Veluwezoom op om de heide te begrazen en te zorgen dat deze niet wordt overwoekerd door andere planten. Met een ecoloog van Natuurmonumenten stelt ze een begrazingsplan op, zodat ze met haar schapen overal komt waar dat nodig is. In een gebied dat ontoegankelijk en kwetsbaar is, fungeren de schapen als tuingereedschap en grasmaaiers. “We komen trouwens niet alleen op de heide”, vertelt de herderin. “We lopen bijvoorbeeld ook over de zandvlaktes om te zorgen dat mos hier geen kans krijgt. De pootjes van de schapen woelen het zand los. Dat maakt het een geschikte plek voor reptielen om op te warmen. Zo proberen we de kudde zoveel mogelijk deel uit te laten maken van de natuur.”

Om de schaapskudde in stand te kunnen houden, zijn inkomsten nodig. Daarom is het elk jaar mogelijk een of meerdere lammetjes te adopteren. Het eerste diertje wordt meestal geadopteerd door een bekende Nederlander, dit jaar was de eer aan een bekende Rhedenaar: Hans Westdijk van Pannekoekhuis Strijland. “Hij doet al zoveel voor ons en voor het dorp, dat we hem hebben gevraagd voor dit moment”, vertelt Cynthia. Westdijk noemde het diertje Grietje. “Iedereen die een lammetje adopteert, mag het diertje een naam geven. Je krijgt dan een geboorte-akte en een foto.”

Helaas heeft ook de schaapskudde te maken met beperkingen rondom corona en dus worden de adopties dit jaar online geregeld. “Een schaap kan zelf geen corona krijgen, maar als een bezoeker met vieze handen aan haar vacht zit, kan op die manier wel het virus worden verspreid”, legt herder Cynthia uit. “Dat risico willen we gewoon niet lopen en dus kan er dit jaar helaas niet met de lammetjes worden geknuffeld.”

Op adoptie.schaapskudde.nl staan foto’s en kan iedereen een lammetje uitzoeken. Cynthia benadrukt dat het gaat om een financiële adoptie, daar wil nog wel eens een misverstand over bestaan. “Met een adoptie steun je de kudde. Ik kan helaas niet beloven dat jouw lammetje hier altijd blijft.”

Zoals alles, gaan ook de adopties dit jaar net even anders dan anders, maar Cynthia, de stichting en de vrijwilligers van de Rhedense Schaapskudde hopen dat veel mensen toch de moeite zullen nemen een diertje te adopteren. “Door een lammetje te adopteren help je mee de kudde in stand te houden. Ik hoop dat mensen kijken naar wat er wèl kan: de schapen zijn de komende weken voor iedereen goed te zien in de weide. De lente komt er weer aan, de natuur loopt weer uit. Het is op dit moment echt niet alleen ellende!”

Meer informatie over de adopties is te vinden op www.schaapskudde.nl of verkrijgbaar bij Ans van Gemert, tel. 06-51776745.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Vrijwilliger Eveline (links) en herderin Cynthia (rechts) van de Rhedense kudde hopen dat zoveel mogelijk lammetjes worden geadopteerd