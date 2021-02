Rhedense afdeling viert 75-jarig bestaan PvdA

RHEDEN – De PvdA bestaat 75 jaar en om dat te vieren trakteerde de Rhedense afdeling op gebak. Zo zijn twee zeer trouwe leden verrast, maar ook de politie en boa’s getrakteerd op wat lekkers.

Zo werden twee langdurige leden in het zonnetje gezet. De heren Nabring en Verschuur zijn beiden al 71 jaar lid van de partij. Het partijbestuur ging bij ze op bezoek om hen met gebak en bloemen te verrassen. Fractievoorzitter Marleen Noorland bezocht de 89-jarige heer Nabring in Rheden. Voorzitter Hageman en penningmeester Tom Couwenhoven belden aan bij de 88-jarige heer H. Verschuur in Velp. Het echtpaar Verschuur (foto) was blij verrast met het eerbetoon. Verschuur was pas 17 jaar oud toen hij lid werd van de PvdA. Hij ging toen werken bij de AKZO in Arnhem. Dat was een grote werkgever met een eigen bedrijfsschool. Uiteindelijk kwam hij er op de tekenkamer terecht. Hij bleef er zijn hele leven werken tot de eerste computers kwamen, zo’n 27 jaar geleden. Toen moest meneer Verschuur, tegen zijn wil, met vroegpensioen.

Het lidmaatschap van Arie Nabring begon op z’n 18e, in het Groninger land. Een echte Groninger, die op zijn 32e naar Rheden kwam om Engelse les te geven op de ULO. Later gaf hij les op de Pedagogische Academie in Arnhem. Meneer Nabring komt vanuit een echt Rood nest, vader bij SDAP en hij altijd bij de AJC betrokken. Hij had altijd interesse in partij-vraagstukken en was ook meteen actief in bestuursbaantjes. Nabring heeft vaak commissiewerk gedaan, dicht bij de gemeenteraad. Ook was hij een tijdlang lid van het bestuur van de afdeling Rheden.

Eerder deze dag had de PvdA ook al gebak aangeboden aan de politie in Velp en de Boa’s in de gemeente Rheden. De partij wil daarmee haar waardering uitspreken voor deze handhavers. Er wordt veel van hen gevraagd in deze moeilijke tijd. Fractievoorzitter Noorland: ‘Wij willen ze met dit gebaar een hart onder de riem steken. De PvdA in deze gemeente vindt dat ook zij juist nu alle steun verdienen.”