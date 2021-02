Rheden sluit zich aan bij Netwerk Dementie Arnhem e.o.

GEM. RHEDEN – De gemeente sluit zich aan bij het Netwerk Dementie Arnhem e.o. Dit stelt de gemeente in staat om nog meer ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk thuis wonen en mee blijven doen. Er is begeleiding op maat voor hen en hun mantelzorgers zowel op het gebied van zorg, wonen als welzijn. Gemeente Rheden werkt nu al met casemanagers dementie om beginnende dementie vroegtijdig te signaleren. Verschillende dorpshuizen en bijvoorbeeld Stichting STOER en het MVT (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal) werken samen om ondersteuning te bieden aan dementerende en hun mantelzorgers.

Ook voor mensen met (beginnende) dementie moet het prettig wonen zijn in de gemeente Rheden. Door samenwerking met partners uit het Netwerk Dementie Arnhem is er meer mogelijk, meldt de gemeente. Zo worden er gezamenlijk cursussen aangeboden over hoe dementie tijdig te herkennen is. Ook zijn er cursussen om te leren hoe er contact gemaakt kan worden met een dementerende en hoe iemand op de juiste manier geholpen kan worden, bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek.

Wethouder Gea Hofstede is blij dat aansluiting is gevonden bij het Netwerk Dementie Arnhem en omgeving. “Langer thuis blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving is belangrijk. Voor iedereen, maar juist ook voor inwoners met geheugenproblemen. Daarom is het goed dat wij ons samen met andere gemeenten hiervoor inzetten. Want samen sta je sterker en kun je meer bereiken om mensen die met dementerenden te maken hebben de juiste hulp en ondersteuning te bieden.”

Met de toename van het aantal ouderen neemt ook het aantal mensen met dementie de komende jaren verder toe. Naar verwachting is het aantal mensen met dementie in onze regio in 2025 gestegen tot 6.330. In de gemeente Rheden is het aantal inwoners dat ouder is dan 65 jaar al boven het landelijk gemiddelde. In 2050 zijn er naar verwachting zo’n 1.830 mensen met een vorm van dementie. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers nog beter ondersteund worden.