Retrospectief: St. Caecilia Kerkkoor, Loenen

Het kerkkoor van de parochie St. Antonius Abt is ongeveer even oud als de kerk. De parochiekerk werd in 1849 ingewijd. Het St. Caeciliakoor bestaat dus al 172 jaar. Eerst gingen de katholieken van Loenen naar de kapel in de bijgebouwen van kasteel Ter Horst. De familie Hackfort schonk grond voor een nieuwe kerk aan de Hoofdweg. Vanaf de inwijding heeft de parochie een kerkkoor gehad. Dit hoorde bij de gezongen diensten. Er waren ook ‘stille’ diensten, zonder zang met alleen gebeden en preek.

De koster was vaak dirigent en organist. Koster Piet Teunissen, die naast de kerk woonde, heeft lange tijd deze functie erbij gedaan totdat hoofdonderwijzer, Frans Trommelen, kwam op de nieuwe Aloysiusschool. Deze school werd pal naast de kerk gebouwd. Teunissen bleef wel organist.

Bij het koor zijn nu veel dames, maar vroeger was het uitsluitend een mannenkoor. Vrouwen op het koor mocht beslist niet van de kerkleiding. Later is men daar anders over gaan denken. In 1971 kwamen de dames het koor versterken.

Toon van Dalen uit Eerbeek was lang dirigent van het koor. Zangers bleven meestal tientallen jaren lid van het koor. Rond St. Caeciliadag, de dag van de patroonheilige, had het koor feest. Vroeger ging men een dagje uit. Later werd het een feestavond in het Parochiehuis.

In de loop der jaren is er ook bij het koor veel veranderd. Vele jaren zong het koor (hoofdzakelijk in het Latijn) boven naast het orgel. Het koor kreeg later een plek voor in de kerk en was daardoor meer betrokken bij de dienst. Het Latijn (Gregoriaans) verdween grotendeels in de diensten. Door de tekstboekjes konden de bezoekers ook meezingen.

Lange tijd had de parochie twee koren. Een koor in de H. Geestkerk in Eerbeek en een koor in de H. Antonius Abt kerk in Loenen. Beide koren stonden onder de leiding van dirigent Corné de Haan. Mede door de sterke daling van het aantal kerkgangers daalde ook het aantal zangers en zangeressen. Vooral het aantal zangers liep terug. Mede door de sluiting van de kerk in Eerbeek werden de beide koren samengevoegd tot een koor. Het kreeg ook een nieuwe naam Con Spirito.

Wekelijks wordt er gerepeteerd in de kerk. Helaas liggen de repetities door corona nu ook al enige maanden stil.