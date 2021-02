Retrospectief: Het einde van Lepper

In 2016 verhuisde de productie al van Dieren naar Apeldoorn, momenteel worden de bedrijfspanden van Lepper aan de Kanaalweg in Dieren gesloopt. Daarmee komt een einde aan bijna een eeuw productie van zadels en spatborden in het dorp. In de hoogtijdagen, de jaren vijftig, telde het bedrijf zo’n 350 werknemers.

Het bedrijf Lepper werd in het Duitse Bielefeld gesticht. Ludwig Lepper begon 1894 met de productie van ‘Fahradsattel und -Taschen’. Bielefeld gold in die jaren als hét centrum van fietsproductie in Duitsland. Naar schatting werden in die stad zo’n 15 miljoen fietsen gefabriceerd! Geen wonder dat allerhande toeleveringsbedrijven ontstonden. Lepper was er daar één van. En de aanwezigheid van Gazelle in Dieren was de reden dat het Duitse bedrijf in 1926 ook dáár een vestiging opende. In een voormalige ijzergieterij begon de productie van lederen fietszadels en stalen spatborden. Er werd vooral, maar niet exclusief, aan Gazelle geleverd. Het bedrijf stond onder leiding van Ludwig Lepper junior en groeide als kool. In 1933 werkten al 130 mensen bij Lepper. Op het terrein aan de Kanaalweg werd tal van nieuwe bedrijfsgebouwen gebouwd.

Deze foto is gemaakt in 1935. Voor de aanvoer van materialen en het transport van vervaardigde producten, beschikte Lepper ook over een raccordement, een aftakking van de spoorlijn Dieren-Apeldoorn. Zo konden op eigen terrein wagons worden geladen en gelost.

Toen in 1936 bij een ongeval op de Middachterallee Ludwig Lepper jr. om het leven kwam, belandde de leiding van het bedrijf in handen van de Duitsers Westenhoff en Böcker. Het duo leidde Lepper door de oorlogsjaren en het bedrijf groeide in die jaren door naar 240 werknemers. Maar ook bij Lepper werden de grondstoffen schaars naarmate de oorlog vorderde.

Na de oorlog werd de NV Lepper als vijandig vermogen beschouwd en onteigend. Productie van vooral fietszadels zorgen voor hoogconjunctuur onder Nederlands bestuur. Die periode duurt tot de jaren 70. De fietsindustrie heeft het moeilijk. Gazelle komt in Engelse handen en kiest voor Brooks als zadelleverancier. Met Lepper gaat het daarna steeds slechter en in 2016 verhuizen de laatste werknemers en machines naar Apeldoorn, waarna eigenaar Accell in augustus 2020 de productie helemaal staakt.