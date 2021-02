Retrospectief: De oude molen van Brummen

Niet veel mensen zullen zich de molen op deze foto kunnen herinneren. De restanten daarvan werden namelijk al in de zomer van 1934 gesloopt en tegenwoordig staan op die locatie aan de Zutphensestraat het huizenblok nummers 22 t/m 26, zo’n beetje ter hoogte van de Schoolstraat. De situatie op deze foto is die rond 1910. Drie mensen lopen over de Zutphensestraat in de richting Rhienderen. Daar stond overigens in die tijd ook een windmolen.

De molen aan de Zutphensestraat werd in de volksmond de ‘oude molen’ genoemd en was in de tijd waarin deze prent werd gemaakt eigendom van de familie Lentink.

De molen werd in 1770 gebouwd als een stellingmolen. Dat wil zeggen dat de eigenlijke molen op een onderbouw was geplaatst en er dus een omloop op hoogte was. Al op 21 juni 1788 – zo lezen we in de molendatabase – werd die molen echter door brand verwoest. De nieuwbouw was vervolgens van het type ‘beltmolen’. Dat wil zeggen dat die op een kunstmatige heuvel werd gebouwd. In de heuvel is dan aan twee zijden een doorgang gemetseld, waardoor wagens voor laden en lossen de molen binnen kunnen rijden en er aan de andere kant weer uit kunnen. Dat was ook bij de oude molen in Brummen het geval.

De oude molen maalde jarenlang op windkracht het graan van de Brummense boeren, maar door de opkomst van door stoom, olie of elektriciteit aangedreven molens, legden de van wind afhankelijke molens een voor een het loodje. In de 20e eeuw verdwenen in Nederland naar schatting 9.000 windmolens. Ook de oude molen in Brummen hoorde daarbij. In 1924 werd de molen onttakeld, de wieken werden verkocht en uiteindelijk werden de stenen restanten in de zomer van 1934 gesloopt.

De eigenaren hadden de nieuwe ontwikkelingen trouwens goed ingeschat en de Lentinks hadden al in 1880 naast hun windmolen een motormaalderij gebouwd. Die bleef tot in de jaren 80 van de vorige eeuw in bedrijf, vooral als maalderij van vogelvoer. In 1988 werd die oude motormaalderij afgebroken en kwamen er woningen voor in de plaats.