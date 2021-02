Regiobode sluit zich aan bij Business Club De Graafschap

DIEREN – Regiobode heeft zich aangesloten bij de Business Club van De Graafschap. Vorige week tekenden directeur Laurens Meuleman van Regiobode en algemeen directeur van De Graafschap Hans Martijn Ostendorp de overeenkomst in bijzijn van accountmanager Bente Snijder. “Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt Meuleman. “Niet alleen biedt het lidmaatschap ons zakelijk nieuwe kansen, ook steunen wij hiermee een regionaal geliefde voetbalclub, die het niet makkelijk heeft, nu publiek niet is toegestaan bij de wedstrijden. We hopen binnen de club veel collega-ondernemers te treffen.”