Recyclecertificaat en bedankje van Stichting Jarige Job voor De Boomgaard in Dieren

DIEREN – In een jaar vol uitdagingen hebben zo’n 190 basisscholen ruim 16.000 kilo aan kleine apparaten ingezameld voor recycling. Ook BSO KSH De Boomgaard in Dieren heeft ‘meegewecycled’. Als dank voor deze inzet krijgt de bso een leuke beloning, een recyclecertificaat en een bedankje van het team achter Stichting Jarige Job.

Al die ingezamelde apparaten leveren nieuwe grondstoffen op. Daarnaast doneer Wecycle namens iedere school en bso die deelneemt aan de inzamelactie een verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. In totaal is deze landelijke e-waste inzameling goed voor een cheque van 10.000 euro. Met dit bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. Deze extra ondersteuning is vooral dit jaar bij steeds meer gezinnen meer dan welkom. Huib Lloyd, directeur van Stichting Jarige Job: “Vanwege de coronacrisis hebben wij het aantal aanvragen voor verjaardagsboxen enorm zien stijgen. In december en januari alleen al werden meer dan 16.000 boxen aangevraagd, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar hiervoor. We kunnen alle hulp juist nu dus goed gebruiken!”

De inzamelactie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle: “De samenwerking met scholen is voor ons van groot belang. Velen doen al jaren mee en zo is er inmiddels een hele generatie kinderen voor wie het heel gewoon is om apparaten altijd in te leveren voor recycling. Wij zijn deze scholen dan ook heel dankbaar voor hun inspanningen, zeker tegen het licht van hun volle onderwijsprogramma’s en de uitdagingen van het afgelopen jaar.”

Wecycle voert de ketenregie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via een inzamelnetwerk van 13.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren en zo een bijdrage leveren aan de circulaire economie. In 2019 heeft Wecycle 116,2 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent.

Stichting Jarige Job helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Jarig Job geeft dan een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school. Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. De stichting werkt samen met diverse sociale partners en bedrijven. In sommige gevallen leveren de partners gratis spullen, soms tegen inkoopprijs. Ook is Jarige Job afhankelijk van donaties omdat er ook items moeten worden ingekocht.