Raadsleden vertellen verhalen uit hun stad

DOESBURG – Leden van de Doesburgse gemeenteraad zijn binnenkort online te bewonderen als vertellers van verhalen over hun stad. Doesburg Vertelt, het nieuwe verhalenplatform van de Hanzestad, maakt video-opnamen waarin raadsleden de hoofdrol vertolken.

De raadsleden lezen een tekst voor die correspondeert met een van de twaalf onderwerpen die Doesburg Vertelt in 2020 publiceerde. Elke opname wordt afgesloten met een persoonlijke boodschap van het raadslid. De eerste serie opnamen vindt plaats in de week van 15 februari. De locatie wordt beschikbaar gesteld door Gasthuiskerk Doesburg.